Addio a Graziella Formentini, pilastro del volontariato reggiano e dell'Aism di Guastalla

È in lutto il volontariato reggiano per la scomparsa della professoressa Graziella Formentini (foto), responsabile del gruppo operativo dell’Aism di Guastalla, legata da tempo alla Associazione italiana sclerosi multipla. "La partecipazione e il supporto di Graziella all’Aism è stato un esempio per tutti", dicono dall’Aism.

La prof. Formentini aveva 86 anni. Originaria di Novellara, abitava a Guastalla. Laureata in farmacia e scienze biologiche, aveva esercitato da giovane come farmacista nella zona di Boretto, poi aveva deciso di scegliere la strada dell’insegnamento, come docente di matematica e scienze alle scuole medie di Fabbrico, dove è rimasta attiva molti anni.

Ieri notte il peggiorare delle sue condizioni di salute, già profondamente minate, con il decesso nella sua abitazione. La camera ardente è allestita alla Casa funeraria Città di Guastalla. In lutto il compagno Graziano Lusetti, i cugini e altri parenti. Fra loro anche la cugina Carla Barilli, a lungo presidente dell’Aism provinciale.

La madre Leocarde aveva spostato il comm. Giusto Mellini, patron della storica Mellini e Martignoni. I funerali lunedì alle 10 nel duomo di Guastalla. La salma verrà poi tumulata nel cimitero della frazione guastallese di San Rocco. Graziella Formentini era stata molto attiva anche nell’organizzazione di eventi benefici.