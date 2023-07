Addio a Guastalla a Sergio Berni, sindacalista e volontario

Guastalla (Reggio Emilia), 8 luglio 2023 - Vasto cordoglio a Guastalla per la scomparsa di Sergio Berni, 90 anni, da sempre impegnato nella vita sociale, politica, sportiva del territorio. Era stato tra i fondatori della Us Saturno e del centro sociale Primo Maggio, oltre che rappresentante sindacale e, per qualche tempo, anche consigliere comunale. Seguiva costantemente la vita pubblica guastallese, partecipando a incontri, assemblee, manifestazioni. Lo si vedeva spesso anche a eventi pubblici di vario tipo, celebrazioni ufficiali e momenti della vita pubblica guastallese. I funerali lunedì mattina alle 9,30 dall’ospedale di Guastalla per il cimitero di viale Cappuccini. Lascia i figli Massimo e Paola, entrambi dipendenti pubblici comunali a Brescello e a Guastalla. Aveva aderito alle varie fasi del Pci, fino a quando si era trasformato in Pd. Era solito anche collaborare alle feste dell’Unità. Aveva lavorato alla Bertazzoni La Germania, in cui era stato anche rappresentante sindacale, aderendo alla Fiom Cgil.