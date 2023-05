Addio a Guido Panciroli, colonna del volontariato

Si è spento serenamente a 94 anni Guido Panciroli, che con i fratelli aveva a lungo gestito il Mulino di famiglia per poi diventare agente mandatario per la Val d’Enza della Siae. Dopo la pensione, si era dedicato totalmente ai suoi cari ed aveva implementato la sua già intensa attività di volontariato a favore della comunità sampolese e della parrocchia. I funerali si sono svolti ieri, nella chiesa della "Beata Vergine Maria" di Pontenovo, nella cui vicina casa di accoglienza per anziani Panciroli era ricoverato da quattro mesi. Proprio della nascita di questa struttura lo scomparso era stato forte sostenitore, ed in seguito vi aveva lavorato come volontario.

Dopo la pensione, dal 2004, si era dedicato all’organizzazione e animazione delle attività parrocchiali; insegnava anche il gioco delle bocce ai ragazzi dell’oratorio nell’impianto che aveva contribuito a realizzare. "Un uomo semplice e gioviale, un padre presente e sensibile, che non ha fatto nulla di straordinario se non dedicarsi alla comunità in cui viveva... come tutti dovrebbero fare", ricorda il figlio Giorgio, ex vicesindaco di San Polo e poi dal 1999 al 2004 dirigente presso la Presidenza della Provincia. Lo scomparso lascia anche tre figlie (Patrizia, Anna e Angela, storica allenatrice di pallavolo), 6 nipoti e 6 bisnipoti, l’ultimo nato lunedì. La moglie Luisa, professoressa, era deceduta nel 2014. Guido Panciroli veniva da una famiglia animata da profonda fede cristiana: dei suoi 8 fratelli, l’arcivescovo Romeo fu direttore della Sala stampa vaticana dal 1976 al 1984 con tre papi - Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Quest’ultimo lo nominò prima Delegato poi Nunzio Apostolico, ed in questa veste operò in scenari difficili come l’Iran, la Liberia e la Sierra Leone.

Francesca Chilloni