Addio a Ilio Maioli, dava luce alle feste del paese

Addio al borzanese Ilio Maioli. Aveva 71 anni. Per oltre 20 anni aveva illuminato le feste di paese, le sagre e iniziative di Albinea collaborando con le associazioni del territorio.

"Fino a qualche tempo fa – ricordano dal Comune – quando le forze glielo permettevano ancora, era lui insieme al fratello, con il quale aveva un’azienda, ad intervenire quando l’illuminazione pubblica di Albinea andava in tilt. Era un lavoratore instancabile e una persona gentile e disponibile. L’amministrazione di Albinea, a nome di tutta la cittadinanza, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Maioli e si stringe a lei in un abbraccio".

Ilio era originario di Borzano in cui viveva in via Gramsci. Era nato il 27 luglio del 1953. Era elettricista e dal 1969 ha sempre operato assieme al fratello Liban. Ad Albinea e soprattutto nella frazione borzanese era molto noto. Frequentava il circolo della zona del campo sportivo (oggi La Tana). Lascia la moglie Roberta, i figli Alberto e Annalisa, il fratello Liban, il nipote Leonardo, la mamma Otelia. I funerali si svolgeranno oggi alle 9 nella casa funeraria Reverberi a Reggio: al termine della benedizione si proseguirà per il cimitero di Borzano. I familiari ringraziano il dottor Luciano Contrucci e tutto il reparto di ematologia del Santa Maria Nuova nonché tutta l’equipe dell’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto per la "disponibilità e le amorevoli cure prestate".

m. b.