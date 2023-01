Addio a Iolanda Pioppi Si è spenta all’età di 100 anni

Si è spenta il giorno della Memoria dopo aver vissuto per un secolo Iolanda Pioppi, (nella foto ) vedova Bellentani. Il 30 aprile l’ anziana donna, che abitava nel quartiere del Bocciodromo, avrebbe compiuto 101 anni. Piangono la scomparsa di Iolanda, il figlio Vittorio e la nuora Rosanna. Questa sera alle 18,30 nell’ obitorio dell’ ospedale verrà recitato il rosario in memoria di Iolanda . I funerali si svolgeranno domani mattina a cura delle Onoranze Anceschi, partendo alle 10,15 dall’ ospedale per la chiesa parrocchiale del Centro.