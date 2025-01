Addio a Isella Fontanili. Volontaria e anima delle iniziative Matildiche

Ieri mattina, nella sua abitazione di Quattro Castella, si è spenta Isella Fontanili vedova Tognoni. Aveva 94 anni. Era molto conosciuta a Quattro Castella dove aveva lavorato nel pensionato per anziani San Giuseppe, struttura che Isella aveva poi frequentato anche come volontaria dell’Avo, attività da lei svolta pure in ospedale per aiutare gli ammalati.

Isella Fontanili è stata inoltre attiva in parrocchia, collaborando per le pulizie, le feste e iniziative benefiche. Grande il suo impegno nel passato per il corteo storico matildico, la nota manifestazione rievocativa di carattere storico che ogni anno anima Quattro Castella. "Mia madre – dice il figlio Antonio – organizzava, nella nostra casa, la cena di fine corteo per tutti i partecipanti della squadra del Ponte del Bianello. Era disponibile ad operare come cuoca per ospitare, nella sua abitazione, cene e riunioni per il gruppo del Ponte. Ha dedicato la sua vita alla famiglia, al lavoro e al volontariato".

I funerali della 94enne si svolgeranno domani mattina partendo alle 10.45 dalla casa funeraria Croce Verde a Reggio per raggiungere in seguito la chiesa parrocchiale di Quattro Castella in cui sarà celebrata la Messa funebre. La salma, terminata la funzione religiosa di commiato, sarà poi accompagnata nel locale cimitero. Questa sera, alle 19, in chiesa sarà recitato il rosario in suffragio della defunta. Cordoglio a Quattro Castella ha suscitato la notizia della sua morte.

Matteo Barca