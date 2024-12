Addio a Iseo Maggiori. Storico tifoso della Regia. Vinto da un male a 64 anni

Vasto cordoglio a Scandiano ha suscitato la notizia della prematura scomparsa di Iseo Maggiori. Aveva 64 anni. Il decesso è avvenuto all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Maggiori si è spento a causa di una grave malattia. Iseo era una figura storica di Scandiano. Era molto conosciuto dagli scandianesi. Era un grande tifoso della Reggiana. Il gruppo Vandelli ieri ha subito espresso il proprio dolore per la scomparsa del 64enne: "Ciao Iseo – si legge sulla pagina Facebook del gruppo –. Con te se ne va un altro pezzo della nostra storia. Il Vandelli sempre ti ricorderà con profondo affetto".

Anche il gruppo ‘Gradoni Granata’ ha ricordato Iseo: "I primi ricordi della Regia appartengono a te, un gigante incomprensibile e inguardabile per tutto il mondo fuori. Per noi un’istituzione, una bandiera, un simbolo, per i nostri gemellati un’icona. Per tutto il mondo dentro, quello dei gradoni, una star che meritava dediche e canzoni. Iseo con te muore una parte di noi: ci lascia un pezzo di Reggiana, ma non muore quello spirito dei gradoni che sa valorizzare gli ultimi o quelli che la società mette in un angolo. Noi che di angoli ne abbiamo sempre avuti quattro, ti abbiamo sempre amato come eri".

Tantissimi i messaggi pubblicati sui gruppi social in memoria di Maggiori. "Un’altra icona scandianese se n’è andata", scrive Silvano Lucenti. Iseo viveva a Scandiano. Lascia la sorella Idia. Oggi pomeriggio sarà allestita la camera ardente all’obitorio dell’ospedale di Scandiano dove domani mattina (orario preciso da fissare oggi) è prevista la partenza in auto del funerale per raggiungere la chiesa grande di Scandiano. La salma, terminata la funzione religiosa di commiato, sarà poi accompagnata nel cimitero di Scandiano.

Matteo Barca