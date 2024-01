Addio a Ivano Bocedi, papà dell’assessore Laura. Don Dossetti: "Ha trasformato la vita in capolavoro"

Ha destato vasto cordoglio a Novellara la notizia del decesso di Ivano Bocedi, 64 anni, padre di Laura, assessore comunale a Welfare e Giovani, oltre che di Federico, dirigente della Novellara Sportiva. In lutto anche la moglie Cristina Fava. Nei giorni scorsi si sono svolti i funerali a Novellara.

"Ivano aveva sempre indossato la maglia numero 10, non sui campi da calcio, ma in quelli della vita – il ricordo degli amici della Novellara Sportiva – con la maglia dei grandi campioni, con più classe e lucentezza, perché ti rendeva la giornata improvvisamente più bella e solare, proprio come fanno i grandi campioni quando in pochi minuti trasformano una brutta sconfitta in una vittoria stupenda". "Dal percorso del Ceis, grazie alla consapevolezza che aveva di sé, ha svoltato perché aveva qualcosa in cui credere e dalle tante tessere del mosaico della sua vita, anche quelle più nere, ha creato un capolavoro", ha aggiunto nel suo ricordo don Giuseppe Dossetti. "Ciao Ivano, non ti dimenticheremo mai: sei stato, sei e sarai sempre famiglia, un padre e marito, esempio di coraggio, forza di volontà e vita", l’ultimo saluto della moglie Cristina e dei figli Laura e Federico, gli stessi che hanno deciso di destinare offerte al Ceis di Reggio e al Day Hospital oncologico dell’ospedale di Guastalla.