Addio a Jackie Clare Brough, 44 anni, amata dipendente di Veroni

È stata vinta da una malattia, contro cui aveva combattuto con grande forza. Tra poco più di un mese avrebbe compiuto 45 anni, Jackie Clare Brough (foto), che abitava a Correggio e lavorava dal 2007 alla Salumi Veroni. Jackie era stata attiva all’ufficio export. Inglese d’origine, si era trasferita in Italia per seguire il marito, Paolo Zaccarelli, conosciuto in Germania partecipando al progetto Erasmus.

I colleghi di lavoro la ricordano come "una professionista seria e di spiccata intelligenza". E aggiungono: "Jackie ha ben presto conquistato la fiducia di azienda e clienti, facendosi apprezzare per la competenza tecnica. Persona solare e di grande cuore, Jackie si è fatta benvolere dai colleghi per i suoi modi garbati e per il suo sorriso sincero. Jackie ha vissuto questa terribile prova con un’incredibile forza, partecipando fino a quando le è stato possibile alla vita d’ufficio".

I colleghi, in modo unanime, si sono voluto unire in uno stretto abbraccio ai familiari di Jackie: in lutto il marito Paolo, la madre Patricia, le sorelle, nipoti, la suocera altri parenti e molti amici.

I funerali, affidati all’agenzia Cabassi, si svolgono domani alle 9,15, in forma civile, partendo dall’inizio del viale del cimitero urbano per un breve corteo a piedi. Il feretro sarà poi trasferito per la cremazione. Eventuali offerte all’associazione "Noi per l’hospice" di Guastalla.

