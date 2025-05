Addio a Jolanda, cofondatrice di Avo

E’ mancata all’affetto dei suoi cari Jolanda Cavazzoni in Gilioli. Lascia il marito Reneo, i familiari, e Iiudmyla. Ieri sera molti hanno partecipato al santo rosario delle 20 nell’abitazione dell’estinta, in via Roma 64. Oggi saranno in molti a ricordare Jolanda almeno per due motivi: primo perché per tanti anni è stata impiegata all’ufficio postale di Castelnovo Monti, secondo per aver percorso i corridoi dell’ospedale Sant’Anna in camice bianco nelle ore dei pasti per aiutare chiunque avesse avuto bisogno.

Infatti Jolanda Cavazzoni è stata cofondatrice e segretaria dell’Avo (Associazione volontari ospedalieri) con il compianto Giovanni Malagoli (fondatore-presidente). Jolanda è sempre stata una persona di grande umanità, sempre disponibile e impegnata nel volontariato.

I funerali avranno luogo questa mattina alle ore 10 partendo dall’abitazione in Via Roma 64 per la Chiesa della Pieve dove verrà officiata la S. Messa. Al termine della funzione funebre i feretro della cara Jolanda proseguirà per l’ara di cremazione. Per volontà dell’estinta, niente fiori ma opere di bene. s.b.