Addio a Lannutti, fu medico di base anche a Boretto

Cordoglio anche a Boretto per la scomparsa del dottor Nando Lannutti, 91 anni, medico in pensione. Era stato impegnato professionalmente soprattutto a Fidenza, dove viveva. Ma come medico aveva ricoperto ruoli nell’Igiene Pubblica, fino ad approdare a Boretto per un breve periodo, per poi trasferirsi definitivamente nel Parmense. I funerali stamattina alle 11,30 nella chiesa di San Michele a Fidenza.