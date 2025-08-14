Addio a Laura Cadoppi. Collaborò con la Resistenza

È morta nella notte tra lunedì e martedì Laura Cadoppi che collaborò con la Resistenza. Laura era la sorella della partigiana Stella e zia della militante del partito comunista Miria. Nonostante non abbia avuto il riconoscimento ufficiale come partigiana o patriota, Laura Cadoppi è comunque presente negli elenchi dell’Anpi di Correggio, dove era nata il 27 aprile 1923, poi residente a Fosdondo dove lavorava in proprio. A Laura è stato riconosciuto però un ruolo di collaboratrice a partire dal mese di settembre del 1944, con azioni di recupero, probabilmente aiutando qualche partigiano. Laura era sorella di Stella Cadoppi nome di battaglia ‘Primavera’, appartenente alla 77^ Brigata Garibaldi Fratelli Manfredi, quest’ultima moglie del partigiano James Pergetti, il cui nome di battaglia era proprio Stello, a conferma delle idee antifasciste e partigiane della famiglia.

Laura è stata una delle migliaia di donne e di uomini che collaborarono con la Resistenza, senza prendere parte ad azioni di guerra, ma con grande coraggio e al prezzo della vita, dando copertura ai partigiani, offrendo loro un pasto, dei vestiti, un rifugio per la notte, tutte azioni che, se scoperte, sarebbero valse le ritorsioni dei fascisti e dei tedeschi, dalle torture fino alla fucilazione. Un ruolo tutt’altro che secondario, la conferma una volta di più della natura di massa che fu la Resistenza. Laura è stata una autentica patriota da riconoscere senza ombra di dubbio. Lo scorso mese di aprile Laura aveva compiuto 102 anni alla casa di riposo di Carpineti dove era seguita da alcuni anni. "Alla figlia Sandra e alla nostra compagna Miria le condoglianze più sincere", dice Alessandro Fontanesi dei comunisti reggiani.