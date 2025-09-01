Addio a Laura Valli: "Perdiamo una fisica di grande valore"

Chi la conosceva bene parla di lei come di persona appassionata, "motivata in modo esemplare", attraversata da grande rigore scientifico. Un’eccellenza nel suo campo. Reggio ha perso Laura Valli, ricercatrice del settore Ambiente del Crpa, scomparsa domenica 24 agosto all’età di 70 anni. Laura, per tutti ’Lalla’, lascia il marito e un figlio. Laureata in Fisica, ha lavorato al Crpa per molti anni, diventando un punto di riferimento nazionale ed europeo sulle emissioni in atmosfera dal settore agrizootecnico. "Laura - la ricordano i colleghi - ha combattuto una malattia con grande forza e spirito. Sino a luglio ha continuato a frequentare i nostri uffici per trasmettere parte delle sue importanti competenze ai più giovani. Ci piace ricordarla come nella foto, impegnata in attività di campo, oltre che di ufficio. Grazie Laura, da parte di tutti gli amici colleghi del Crpa che hanno avuto il piacere di lavorare insieme a te". Figlia dell’ingegner Franco Valli, fondatore con Osvaldo Piacentini della cooperativa Architetti Ingegneri Reggio Emilia, Laura era nipote di Romolo Valli e ha dedicato molto tempo ed energie al suo lavoro, che affrontava con professionalità, intelligenza e gentilezza.

Tra coloro che piangono la sua scomparsa, Walter Ganapini, coordinatore del comitato scientifico del progetto di sostenibilità ambientale della Basilica di San Pietro: "La conobbi amante della Fisica, quando ci frequentavamo con sua sorella Paola, in pieno ‘68 – ricorda il chimico - Anni dopo, quando costruii in Crpa il dipartimento ‘Tecnologie ambientali ed energetiche in agricoltura e zootecnia’, decisi di completare il quadro delle competenze aggiungendo alle chimiche, ingegneristiche e biologiche quelle in Fisica, e le chiesi di venire a lavorare con la grande squadra che portò il Centro alla leadership nazionale, riconosciuta da Cnr ed Enea in campi quali compostaggio, biogas, fitodepurazione, fonti rinnovabili".

Ganapini all’epoca abitava in via Wibicky, a due passi da casa dei Valli in via Pellico. Quando egli vinse il concorso in Crpa, vennero a lavorare con lui l’ingegner Paolo Artioli, Alessio Robotti e, da Milano, Andrea Tilche e Virginia Bombelli, allievi di Roberto Marchetti all’Irsa Brugherio. "Laura iniziò studiando l’impianto solare termico per l’essiccazione di foraggi presso la stalla sociale di Villa Cella. Non dimenticherò mai quei momenti: il Crpa si trovava in via Crispi, nella vecchia sede della Camera di Commercio. Ricordo ancora il suo sorriso quando mise su casa vicino al ristorante Canossa, riempiendo di fiori i davanzali. Ci accomunava anche la passione per la montagna. Grazie Laura".