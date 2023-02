Addio a Leurini, il prof pioniere della tv locale

Un grave lutto ha colpito il mondo della cultura reggiana e del giornalismo. Il professor Ercole Leurini si è spento il giorno della Madonna di Lourdes, giornata del malato. Leurini combatteva da due anni con la malattia che lo aveva costretto a ritirarsi dalla scena pubblica.

Ercole Leurini era persona seria, accogliente, raffinata, sempre sorridente. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 30 aprile. Un uomo forte, che ha dovuto affrontare nella vita il tremendo lutto della morte prematura del figlio Cristiano e in seguito dell’adorata moglie.

Di professione era stato insegnante di Lettere all’istituto superiore agrario Zanelli, insegnando con passione e competenza a numerose generazioni di studenti reggiani, molti rimasti legati al loro professore anche dopo essere usciti dall’istituto superiore. Oltre alla passione dell’insegnamento, Leurini negli anni ’80 - assieme all’inseparabile amico Giovanni Mazzoni - era stato tra i fondatori di Reggio 3 TV, oggi conosciuta nel panorama televisivo reggiano come Teletricolore.

Ercole Leurini è stato un pioniere del giornalismo televisivo a Reggio, quando trovando due stanze in corso Garibaldi prese in affitto avevano iniziato a trasmettere e a realizzare un tg locale. Nel suo curriculum Leurini non trascurava la cultura, la passione per la poesia, la storia e le numerose iniziative pubbliche che animava in veste di presentatore. L’ultima in ordine di tempo nella sua terra d’origine a Viano, nell’autunno 2021, leggendo versetti di Dante Alighieri in chiave ironica.

Persona profondamente religiosa, Ercole Leurini lascia il figlio Cristiano, la nuora Anna, l’ adorata nipote Caterina. I funerali si svolgeranno domani mattina partendo alle ore 10,30 dalla casa funeraria Reverberi per la chiesa parrocchiale di San Gaetano di Albinea . Al termine della messa si proseguirà per il cimitero Parco Caselline. I familiari chiedono non fiori, ma eventuali offerte al Core dell’ ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.

Gianni Fiaccadori