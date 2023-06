Addio a Luca con gli amici in moto e la bandiera in lutto della Ferrari

Un corteo degli amici motociclisti ieri mattina ha accompagnato l’ultimo viaggio di Luca Muzzarini, il 35enne dipendente alla Ferrari di Maranello stroncato da un malore nella sua casa di Ca’ de Fii mentre si trovava nel letto. Grande partecipazione e commozione ai funerali del giovane, appassionato di moto. Il corteo funebre, alla presenza di un gruppo di centauri con le loro moto, è partito dalla nuova abitazione di Luca e ha raggiunto la chiesa di Tressano per la Messa celebrata dal parroco don Giovanni Rossi.

Tantissime persone hanno preso parte all’ultimo addio al 35enne. Non sono mancati i colleghi della Ferrari di Maranello dove Luca si occupava del controllo qualità alla gestione sportiva. E’ stata anche esposta la bandiera in lutto della Ferrari durante le esequie.

Don Giovanni ha letto un ricordo della madre Roberta: "Per te la famiglia è sacra e lo dimostri: stai vicino a tutti noi. Ti voglio bene", ha scritto la mamma del giovane in un toccante messaggio d’addio. La mamma di Luca, rivolgendosi sempre al figlio, ha poi ringraziato i suoi "meravigliosi amici, tanti, unici amici. Ci ritroveremo in tuo onore nella tua bella e nuova casa. E che dire dei tuoi colleghi in Ferrari? Della tua seconda litigiosa e amata famiglia? Dietro il loro piglio professionale ho scoperto un’umanità nei tuoi confronti che mi ha commossa. Grazie ragazzi".

Ha anche espresso gratitudine ai parenti, "alla medicina legale, alle forze dell’ordine, a Christian e i suoi ragazzi perché si sono adoperati ben oltre il loro dovere".

Il feretro, terminata la funzione religiosa di commiato, è stato trasferito per la tumulazione nel cimitero di Castellarano alla presenza sempre degli amici motociclisti di Muzzarini. Deceduto improvvisamente nella sua casa, Luca non aveva problemi di salute. L’allarme era stato lanciato mercoledì mattina dalla madre di Luca che aveva raggiunto l’abitazione del figlio. Luca si trovava nel letto della sua camera, ma era purtroppo già privo di vita. Inutili i soccorsi degli operatori del 118.

Inizialmente il funerale era in programma per venerdì mattina, ma è stato in seguito rinviato di un giorno dopo la decisione di compiere un riscontro diagnostico sulla salma. Luca lascia la mamma Roberta, il papà Livio, la sorella Sara con Davide, la nonna Graziella. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni alla sua famiglia.

Matteo Barca