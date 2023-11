Addio a Luisa, la magnifica cuoca di Lisandret

Addio a un pezzo di storia di Albinea: all’età di 86 anni si è spenta l’ex cuoca Anna Lea Luisa Caiti.

Il funerale è stato celebrato venerdì nella chiesa di Montericco. Luisa dal 2015 risiedeva negli alloggi assistiti di Casa Cervi ed era una vera e propria memoria storica di come il paese fosse cambiato negli anni.

Era nata nel 1937 in una famiglia contadina che viveva in via Vittorio Emanuele.

Il padre Eugenio Caiti e la madre Stella Giampietri lavoravano i campi aiutati dai tre figli maschi.

Dopo aver concluso le scuole elementari frequentò un corso di cucito e iniziò a darsi da fare cucendo camicie e pantaloni. Nel 1960 si sposò con Giorgio Martelli e iniziò la sua vera missione di fare da mangiare e farlo divinamente.

La famiglia Martelli era proprietaria del ristorante Lisandret dove Luisa rimase a lavorare fino al 1966.

La coppia si trasferì nel palazzo che oggi ospita il bar Liberty: anch’esso di proprietà dei Martelli, aveva ospitato il bar di una cooperativa, una macelleria, una trattoria e un affittacamere ai piani superiori.

Dalla metà degli anni ’60 si trasformò nella bottega gastronomica ‘Martelli’ con annessa trattoria, un punto di riferimento per gli albinetani e gli operai impegnati nella costruzione di quella che oggi è la strada provinciale per Scandiano.

Nel 1976 la bottega si spostò nella sede in cui si trova anche oggi. Luisa lavorò fino al 2003 preparando pasta fresca, lasagne, erbazzone.

Il figlio Roberto e sua moglie Cinzia oggi gestiscono ancora l’attività ‘Salumeria Martelli’. Luisa in pensione continuò a frequentare la bottega fino a che le forze glielo consentirono. Poi il suo trasferimento a Casa Cervi. Il figlio Roberto ricorda che la madre "era una donna solare, gentile e molto simpatica. Nei suoi occhi e nei suoi ricordi c’era un’Albinea che non c’è più e le piaceva molto raccontare i cambiamenti che aveva visto negli anni".

