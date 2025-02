Addio a Manuela Alberici, dipendente comunale

Forte cordoglio ha destato a Boretto la notizia della scomparsa di Manuela Alberici, 61 anni, stroncata da un malore improvviso l’altra mattina. E’ stato il padre Giorgio, con il quale viveva, ad accorgersi dell’emergenza. Inutile l’intervento dei soccorsi sanitari con ambulanza e personale medico. Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali con una benedizione nella basilica borettese, alla presenza di colleghi, parenti, amici e del sindaco Andrea Codelupi. Proprio il Comune di Boretto ha espresso cordoglio. "Una notizia che ci ha colto di sorpresa e lascia un grande vuoto in municipio, dove Manuela era considerata una figura di casa, disponibile e solare. Ma anche in paese, dove in molti la conoscevano e la incontravano quotidianamente. Ci stringiamo al padre e alla famiglia in questo momento di grande dolore".