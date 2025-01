Addio a Maramotti. Fu fondatore dell’associazione. Amici Day Hospital

Nuovo lutto per l’associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla. Dopo l’addio ad Angelo Acerbi, avvenuto pochi giorni fa, è scomparso un altro fondatore della benefica associazione di volontariato. Si tratta di Francesco Maramotti, pensionato che abitava a Dosolo di Mantova, ma era stato tra i primi attivisti e volontari del gruppo guastallese che conta associati anche nella Bassa Mantovana e Parmense. "E’ stato fra le persone che ha creato la nostra associazione, è stato volontario dalla prima ora e per tanti anni, assiduamente e con impegno, ha fornito il suo sostegno per rendere grande e apprezzato questo nostro importante progetto. Essere al fianco del malato oncologico e della famiglia per lui non era affatto banale, avendo vissuto la malattia in prima persona. Seduto al suo posto in sede, davanti al computer, organizzava ed era parte integrante del servizio di accompagnamento. Grazie Francesco per i tuoi insegnamenti, per la tua disponibilità", il messaggio degli Amici del Dho. I funerali, affidati all’agenzia Bernardelli, si svolgono oggi alle 10 dall’abitazione di via Castello a Dosolo per la chiesa il cimitero locali. Lascia la moglie Tiziana, i figli Monica, Emanuele, Damiano, Giuliana, il fratello Cesare, la sorella Maria Teresa, nipoti e altri parenti. Eventuali offerte agli Amici del Dho.

a. le.