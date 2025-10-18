Addio a Marco Appiotti, 59 anni. Amato docente della Scuola Comix

Tanto dolore e un enorme vuoto ha lasciato la notizia della scomparsa di Marco Appiotti, nelle molte persone che lo hanno conosciuto. Tra i fondatori e animatori dell’associazione Via Roma Zero e docente amatissimo della Scuola Internazionale di Comix, Appiotti se n’è andato giovedì sera, a 59 anni. A maggio di quest’anno la diagnosi di mesotelioma pleurico in stato avanzato. Originario di Vigevano, Marco era laureato in Statistica ma aveva da sempre una grande passione per la grafica e la comunicazione. Si trasferisce a Reggio dopo l’incontro con Barbara Quinti, sua moglie, e inizia a lavorare per agenzie di pubblicità. Attento a tutto ciò che si muove nella grafica e nel mondo culturale, nella sua attività ha spaziato in vari campi. Direttore creativo di agenzie pubblicitarie, è stato insegnante amatissimo della Scuola Internazionale di Comix.

"Marco è stato per noi un docente eccezionale, estremamente attento e disponibile alle esigenze dei suoi allievi e allieve. - lo ricorda la direttrice Jessica Ferreri - Ha sempre saputo esaltare le potenzialità di ognuno. Era per noi anche un caro amico e una bellissima risorsa per la vitalità di via Roma, in cui ha vissuto. Ci mancherà davvero tantissimo". "Questa notizia, nonostante sapessimo la gravità della malattia, ci ha devastato. Marco era una persona splendida, e già dall’inizio dell’anno si poteva percepire la sua mancanza", dichiara commosso Giuseppe Camuncoli.

Talento e passione per le arti grafiche, Appiotti li trasferiva dalla sfera professionale ai suoi numerosi interessi. Era ideatore di copertine di dischi, fondatore di un gruppo di acquisto solidale, attento al green marketing e animatore instancabile del quartiere nel quale abitava: via Roma. "Lo vogliamo ricordare per il suo impegno civile. - afferma Pierluigi Sgarbi - Convinto che tramite la cultura sia possibile fare comunità, con il gruppo di abitanti del quartiere, con l’associazione Via Roma Zero e Spazio Qu4rantan9ve, ha dato un insostituibile slancio alle attività che da una quindicina d’anni hanno fatto conoscere questa parte di città come ‘la più pop e creativa’. Con il circuito Off-Via Roma di Fotografia Europea si sono aperte le porte di case private, realizzate residenze d’artisti italiani ed europei".

Appiotti lascia la moglie Barbara, il figlio Marcello e tantissimi amici. I funerali oggi, dalla casa funeraria Cavazzoni (via Gorizia 65) per la chiesa di San Giacomo, dove verrà celebrata la messa alle 14:30.

Lara Maria Ferrari