Addio a Marco Tani: "Una persona unica e preziosa"

Figura molto conosciuta e stimata a Montecchio sia come professionista che come persona, ha saputo unire la competenza professionale al senso più profondo del servizio alla comunità. Marco Tani, che si è spento martedì a 74 anni, era tutto questo. Tani lascia un ricordo profondo nella comunità, che lo ha avuto come interlocutore prezioso in diversi ambiti. Titolare di un’attività specializzata nella gestione di dati e comunicazione telematica, Tani aveva collaborato con importanti aziende italiane e colossi della grande distribuzione come Coop, Conad, Sigma e Despar. Proprio la sua lunga esperienza nel settore lo aveva portato a offrire le proprie competenze all’amministrazione di Montecchio, contribuendo nel post-Covid all’evoluzione della comunicazione istituzionale e all’uso delle nuove tecnologie. Grazie al suo contributo, il Comune aveva potuto mettere a sistema i propri canali informativi (il sito istituzionale, la pagina Facebook, il canale YouTube e l’app Comuni-Chiamo) per migliorare il dialogo diretto con i cittadini e rendere la comunicazione pubblica più semplice, immediata ed efficace. Alla notizia della sua scomparsa, il sindaco Fausto Torelli ha espresso profondo cordoglio: "La nostra comunità ha perso una persona unica e preziosa. Un uomo gentile, misurato e professionale, generoso e disponibile. Una luce continua di riferimento per tutti coloro che lo hanno conosciuto e frequentato. Ho cercato di imparare da te, di ascoltare sempre e comunque a non giudicare mai in modo impetuoso a volere bene alla vita sempre e comunque. Forse il modo migliore per ringraziarti e per ricordarti è assumersi l’impegno di essere un po’ come te tutti i giorni". Un affettuoso ricordo è arrivato anche dal gruppo MontecchioSicura e dall’Associazione Culturale Vicedomini-Cavezzi, con cui Tani collaborava: "Marco era un uomo onesto, trasparente, di animo generoso. Marco faceva parte di quel ristretto numero di persone disponibili in ogni momento per il bene della collettività. Lascia un grande vuoto. Ci mancheranno il suo sorriso, la sua forza e il suo entusiasmo". I funerali si terranno oggi, giovedì 30, alle ore 16, con partenza dalle camere ardenti dell’ospedale Franchini per il cimitero di Coviolo, dove la salma sarà poi cremata. Oltre alla moglie Renza lascia le figlie Ambra, Chiara (con Carlo) ed Enrica (con Gabriele), i nipoti Martino e Riccardo, i fratelli Mauro e Alessandro.