Addio a Margherita Reverberi, vedova di Gianni Sidoli

Grande cordoglio a Puianello per la scomparsa di Margherita Reverberi, deceduta 16 giorni dopo il marito Gian Matteo Sidoli (scomparso il 2 giugno). Margherita aveva 84 anni ed era la figlia di Pietro Reverberi, l’arbitro internazionale di pallacanestro cui è dedicato il premio organizzato ogni anno a Quattro Castella. Lavorò a lungo nello studio del figlio commercialista Giuseppe. A Puianello nel passato è stata attiva e disponibile in parrocchia come volontaria nel gruppo missionario e il circolo Anspi. Molto conosciuto era il marito Gian Matteo Sidoli: uomo di cultura e sport, commercialista, conduttore di programmi di Telereggio, arbitro nazionale-internazionale di basket. Margherita Reverberi lascia i figli Alberto, Giuseppe, Paola e Mariachiara, i generi, le nuore, i nipoti, il fratello, le sorelle. I funerali si svolgeranno domani, alle 9, partendo dalla casa funeraria della Croce Verde a Reggio per la chiesa di Puianello dove alle 9.30 sarà officiata la Messa. Il rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 in chiesa a Puianello. Non fiori ma eventuali offerte alla parrocchia di Puianello (IT04H0503466420000000021113 l’Iban). Tanti i messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia.

L’Avis di Quattro Castella ha espresso profondo dolore per la morte di Margherita, ricordando in un messaggio social che con "determinazione e sapienza hai contribuito a far crescere la tua Avis: per molti anni ti ha vista tesoriere e sempre attiva nel consiglio oltre ad essere donatrice. Una presenza puntuale in tutte le occasioni che fossero sia riunione o seduta di prelievo".

