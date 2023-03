Addio a Maria Carboni, con il marito creò l’Emak

Lutto al gruppo industriale Emak, con quartier generale a Bagnolo in Piano, per la scomparsa di Maria Carboni, vedova del cavaliere Emilio Ferri, uno dei soci fondatori della società. Maria Carboni era nata nel luglio del 1927.

Il decesso, a 95 anni di età, in una struttura protetta in cui era stata trasferita nei giorni scorsi. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di via De Nicola a Bagnolo, dove oggi alle 15 si svolgono i funerali, affidati all’agenzia Turcato, con una benedizione religiosa prima del trasferimento in auto al cimitero locale, per la tumulazione nella tomba di famiglia, accanto ai resti del marito, scomparso nel 1997. In lutto la figlia Luisa, il genero Giuliano, la nipote Barbara con il marito Felicino, nipoti e altri parenti.

Maria Carboni era rimasta lucida e in buone condizioni generali fino all’ultimo, mantenendo inalterata la sua grande simpatia, che l’aveva sempre caratterizzata. Era pure rimasta legata all’azienda fondata insieme al marito, restando azionista della società.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, in particolare dal mondo imprenditoriale.

Maria Carboni e il marito erano stati protagonisti dell’avvio dell’attività di Emak, nei primi anni Settanta, puntando sulla produzione di macchine per il giardinaggio e per il settore forestale. Proprio le intuizioni della coppia avevano permesso di sviluppare l’azienda, fino alle successive fasi della società, con l’unione di altre realtà produttive, che hanno portato a risultati straordinari in Italia e nel mondo, con una serie di acquisizioni che ha ulteriormente potenziato il gruppo bagnolese.

Nel 1996 l’azienda ottiene la certificazione ISO 9001, che attesta il raggiungimento degli standard qualitativi previsti, in tutte le fasi del ciclo produttivo. Nel 1997 Emak realizza un nuovo polo per la produzione dei rasaerba.

Nel 1998 la società è quotata alla Borsa Valori di Milano. Nel 1999 il Gruppo inizia ad espandersi all’estero e crea cinque filiali commerciali in Europa, puntando ai maggiori mercati del Continente.

Antonio Lecci