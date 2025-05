Addio a Maria, ex sindacalista

Si sono svolti ieri i funerali di Maria Catellani, 93 anni, conosciuta per la sua lunga attività svolta alla Camera del lavoro a Cadelbosco Sopra, proseguendo il suo impegno verso i cittadini anche dopo essere andata in pensione. "In molti – dicono dalla Cgil – ricordano i suoi giri in bicicletta che la portavano a percorrere anche molta strada per raggiungere le persone. Come fossero una sua responsabilità. Se le persone non potevano arrivare a lei, nel suo ufficio, era lei ad andare nelle loro case pur di aiutarle. Fin quando ha potuto lavorare è stata un punto di riferimento per i cadelboschesi". Lascia il figlio Tiziano e la sorella Luciana. Cgil, Spi-Cgil, Patronato Inca hanno espresso cordoglio. Ieri l’ultimo saluto partendo dalla Casa funeraria Croce verde di Reggio per il cimitero di Cadelbosco Sopra.