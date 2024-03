Addio a Marra, grande ufficiale al merito della Repubblica

Ha destato vasto cordoglio la notizia della scomparsa di Nicola Marra, 83 anni, Grande ufficiale ordine al merito della Repubblica italiana, che abitava a Correggio. Originario di Caserta, da giovane militare della Guardia di finanza, si era trasferito nel Reggiano dopo aver sposato una correggese. Era stato attivo all’Intendenza di Finanza di Reggio, poi aveva intrapreso una carriera di tutto rispetto come direttore alla Consob di Milano, fra gli anni Ottanta e Novanta, fino a trasferirsi a Roma come giudice tributario alla Commissione centrale nella capitale. Per qualche anno, dopo la pensione, era stato impegnato come difensore civico al Comune di Correggio, al servizio dei cittadini. Era inoltre un uomo di fede: faceva parte dei gruppi di preghiera di Medjugorie, luogo in cui si era recato diverse volte. Ed era tra i componenti della Confraternita del Santissimo Sacramento di Correggio. I confratelli hanno espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa. Lascia il figlio Giovanni, avvocato di professione, e altri parenti. Il dottor Nicola Marra da tempo soffriva di problemi cardiaci. È stato vinto da alcune complicazioni cliniche. Il decesso è avvenuto al Santa Maria Nuova di Reggio, dove era stato ricoverato nelle scorse settimane. I funerali, affidati all’agenzia Cabassi, si svolgono oggi partendo alle 14.45 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Correggio per raggiungere alle 15 la basilica di San Quirino. Al termine della messa il feretro sarà trasferito al cimitero di Caserta, per la tumulazione nella tomba di famiglia. In molti ieri sera si sono ritrovati alla basilica di San Quirino per la recita del rosario.