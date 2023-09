Addio a Massimo Gallucci a Baiso: "Ci mancherà"

È mancato all’affetto dei suoi cari Massimo Gallucci (foto), detto ’il Gallo’, deceduto a soli 56 anni per grave malattia; ne danno il doloroso annuncio la mamma Saturna, la figlia Giulia, la sorella Franca, i parenti e gli amici. I funerali avranno luogo questa mattina con partenza alle ore 11.15 dalle camere ardenti della Casa di Riposo Giovanni XXIII, per giungere alla Chiesa di Baiso, ove sarà celebrata la Santa Messa. Al termine della funzione funebre il feretro sarà accompagnato in processione al cimitero locale per la tumulazione. Anticipati ringraziamenti a tutti coloro che parteciperanno unendosi al dolore dei familiari per la perdita del caro congiunto.

Massimo Gallucci, pur non essendo originario di Baiso, amava la vita di paese dove ha sempre vissuto fino a quando, da pizzaiolo, ha intrapreso un’attività meccanica andando spesso all’estero. Massimo era molto conosciuto e stimato da tutti, anche perchè per molti anni ha gestito la pizzeria San Lorenzo di Baiso, una persona onesta e cordiale con tutti, aperto al dialogo e all’accoglienza. Prima si vedeva sempre in paese, ma poi avendo intrapreso l’attività di montatore di impianti meccanici, lo si vedeva meno perché spesso faceva viaggi in Italia e all’estero per motivi di lavoro.

Il sindaco Fabrizio Corti esprime a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Baiso, profondo cordoglio alla mamma Saturna e a tutti familiari. "Se n’è andata una persona giovane, per noi è una grave perdita. Tutti ricordano Massimo quando gestiva la pizzeria: gentile e servizievole con tutti, una brava persona che ci mancherà".

s.b.