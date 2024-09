Addio a Mattioli, morte improvvisa a 61 anni

Profonda commozione a Casalgrande per la notizia dell’improvvisa morte di Paolo Mattioli. Aveva 61 anni. Mattioli era il marito di Graziella Tosi, assessore della giunta comunale di Casalgrande. Mattioli è stato colpito da un malore mentre si trovava nella sua abitazione di Casalgrande. Nella prima mattinata di ieri sono prontamente intervenuti gli operatori inviati urgentemente dal 118 per i soccorsi al 61enne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

"Paolo era una persona cordiale, solare, buona – ricorda il sindaco Giuseppe Daviddi –. Siamo tutti molto addolorati per la sua morte. Lavorava da tempo nel settore della vendita dei divani. Siamo vicini alla sua famiglia e in particolare alla moglie Graziella, nominata assessore nella mia giunta dopo le elezioni avvenute in giugno. L’amministrazione esprime le condoglianze a tutti i famigliari di Paolo e ci stringiamo a loro in questo momento di grande dolore". I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio partendo alle 14.45 dalle camere ardenti dell’ospedale Magati di Scandiano, in cui è stata trasferita la salma per l’ultimo addio, per raggiungere la chiesa parrocchiale di Dinazzano dove, alle 15, sarà celebrata la funzione religiosa. Il feretro del 61enne, terminata la liturgia di commiato, sarà successivamente accompagnato nel locale cimitero. Ieri sera, in camera ardente, è stato recitato il rosario in suffragio del defunto. Paolo Mattioli lascia la moglie Graziella, i figli Clara e Andrea, la mamma Lina, il fratello Dante, i cognati, le nipoti e gli altri parenti. In tanti oggi parteciperanno alle esequie.

La famiglia di Paolo ha ringraziato anticipatamente quanti prenderanno parte alla cerimonia funebre prevista a Dinazzano. Tanti i messaggi di vicinanza che sono subito arrivati ai famigliari del 61enne. Anche il consiglio direttivo e i volontari dell’associazione turistica Proloco di Casalgrande Aps esprimono "il più sentito cordoglio all’assessore Tosi per la perdita del caro Paolo".

Matteo Barca