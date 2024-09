Addio a Maurizio Fontanili. "Persona generosa"

Scomparso improvvisamente l’imprenditore Maurizio Fontanili: aveva 65 anni. Della sua famiglia la ditta di autodemolizioni ’Fontanili Giorgio srl’ in via Arcangelo Ghisleri a Pieve. Il decesso è avvenuto domenica verso l’ora di pranzo, in casa.

"Mio padre era una persona molto generosa – racconta, commosso, il figlio Simone –, ha aiutato tantissime persone. Faceva del bene, con discrezione, senza esibirlo. Era sempre pronto ad aiutare quando qualcuno glielo chiedeva. Questo è quanto di lui cercherò di portare con me". Centinaia le persone che in questi giorni hanno voluto portare un saluto affettuoso ai famigliari. "è incredibile vedere quanta gente gli era affezionata, è impressionante".

La ditta a Pieve l’aveva fondata molti anni fa il padre di Maurizio "ma ha poi assunto la dimensione attuale soprattutto grazie al lavoro di mio padre – precisa Simone –. E, ora che lui non c’è più, andrà avanti con i figli, con il management attuale e i suoi bracci destri Fabio e Luca". Fontanili lascia i due figli Simone e Stefano, la moglie Gabriella Gramoli, il fratello Daniele, il papà Giorgio e i nipoti Ludovico e Diana Beatrice. Il funerale sarà celebrato domani alle 10 nella chiesa di Rivalta. Oggi, per chi vorrà, la camera ardente è aperta dalle 8.30 alle 18.30.

c. g.