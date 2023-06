Addio a mons. Emilio Landini, lutto nella diocesi di Reggio-Guastalla,

Reggio Emilia, 7 giugno 2023 – Verso le 19 di mercoledì 7 giugno, a 90 anni di età, è deceduto monsignor Emilio Landini. Era ricoverato all’ospedale di Montecchio Emilia, dove era stato trasferito dalla locale Casa del clero “San Giuseppe” per il peggiorare delle sue condizioni generali di salute. Docente di teologia morale, già rettore del Seminario vescovile di Reggio, comunicatore sapiente e arguto, aveva operato anche come esorcista. Questo lutto arriva a pochi giorni dalla scomparsa di don Eusebio Bertolini, pioniere della tv diocesana, così come monsignor Landini era stato per oltre vent’anni direttore e “voce” della redazione reggiana di Radiopace, nonché a lungo responsabile dell’Ufficio Stampa della Diocesi e vicario per la cultura e per le comunicazioni sociali durante l’episcopato di monsignor Adriano Caprioli. Dal 2008 e fino al 2021 monsignor Emilio Landini era stato il coordinatore degli esorcisti. Dal 2017 – anno del trasferimento dal Seminario – e fino sempre al 2021 l’esperienza del sacerdote è tornata a servizio, in qualità di collaboratore, della sua parrocchia d’origine, a Sant’Ilario. Nella giornata di giovedì 8 giugno la salma di monsignor Landini viene trasferita nella chiesa parrocchiale di Sant’Ilario d’Enza, dove rimarrà fino a venerdì, prima della celebrazione del funerale a Reggio Emilia, alle 15,30 in Cattedrale, con la messa presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi, affiancato dai reggiani monsignor Daniele Gianotti, vescovo di Crema, e da monsignor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia.