Addio a Munari, protagonista al Parco Manara

Non c’è l’ha fatta, Corrado Munari (foto), 59enne, dopo aver lottato a lungo contro la malattia. Era molto conosciuto e apprezzato in paese ed era uno dei protagonisti delle attività del Parco Manara. "Oggi è un giorno molto triste per la comunità dei volontari di Festivald’Enza – ricordano su Facebook i colleghi volontari -. Ci lascia il nostro caro Corrado Munari (detto ’Mecco’). E’ stato il tipico esempio di persona dal cuore grande e dal sorriso contagioso, sempre pronto a rimboccarsi le maniche per gli altri, nonostante la salute da ormai molti anni avesse messo a dura prova sia lui sia la sua famiglia".

"Corrado - proseguono gli amici di Festivald’Enza - ci lascia una grande testimonianza di come si possa lottare anche per lungo tempo senza mai mollare, infondendo positività in coloro che ti circondano e non piangendosi mai addosso, con una dignità indescrivibile. Tutto questo con la gentilezza e mitezza dei modi che con la sua enorme simpatia lo hanno contraddistinto. Una grande lezione per tutti noi. La nostra comunità ti è molto grata e ti ha voluto molto bene, caro Mecco. Grazie di cuore per ciò che ci hai insegnato! Salutaci i nostri amici e compagni che ti hanno preceduto e che ora potrai ritrovare lassù...".

Parole toccanti che spiegano quanto fosse amato ’Mecco’. Lascia la moglie Monica e gli adorati figli Filippo e Isotta. I funerali domani alle 10.30 dalla casa funeraria delle onoranze Cavazzoni di via Gorizia 65 per la chiesa della Roncina, dove avrà luogo la funzione religiosa. La salma di ’Mecco’ verrà tumulata nel cimitero di Bibbiano.

Nina Reverberi