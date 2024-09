Morto Nando Alboni. Il distretto ceramico piange uno dei padri della ‘Majorca’

Reggio Emilia, 26 agosto 2024 – Scandiano piange lo storico imprenditore Nando Alboni, della famiglia del marchio ceramico Majorca. Da un po’ di tempo la salute gli aveva voltato le spalle a Nando, morto all’età di 77 anni. Abitava nella grande villa di famiglia degli Alboni di via Venere a ridosso dei binari tra Chiozza e Scandiano. Celibe, nella sua vita si è dedicato al lavoro, con la passione per il golf che coltivava col fratello medico Pellegrino. Nando ha seguito le orme del padre Martino, un pioniere del distretto ceramico, portando da Pratissolo in tutto il mondo il marchio della Ceramica Majorca (poi fallito nella seconda decade degli anni Duemila, in seguito all’uscita della famiglia Alboni), grazie anche al socio storico, il cavalier Alberto Leonardi. Persona seria, Nando era un laborioso, capace di essere il primo a entrare in ceramica e l’ultimo a spegnere le luci. Un imprenditore di vecchio stampo, come il padre Martino, poche parole e molti fatti. Riservato, a volte un po’ ruvido, ma tenendo sempre presente l’importanza del valore occupazionale. E lo fanno capire i tanti ricordi sui social. Alboni è rimasto nei cuori soprattutto dei suoi operai e non è cosa scontata.

"Ci lascia una grande persona, un imprenditore con la “I” maiuscola. Ho avuto la fortuna di lavorare nella sua azienda per più 20 anni, quindi di conoscerlo e apprezzarlo sia dal punto di vista professionale che umano", scrive Monica Ferrari.

"Ho lavorato in Majorca per 21 anni, era una persona umana e cordiale con tutti. Ciao Nando", dice Marzia Battistini. E ancora: "Ci lascia un vero imprenditore,con un grande senso di responsabilità e moralità", firma Maria Grazia Corghi. Una pioggia di testimonianze. Tra cui anche l’avvocato e consigliere comunale Giuseppe Pagliani: "Ciao Nando carissimo, che brutta sorpresa mi hai fatto, amico mio e di mio papà Sandro, ero un giovane avvocato, avevo appena aperto lo studio e tu mi chiamasti un giorno alla Majorca; da lì iniziò una collaborazione professionale durata vent’anni. Quante riflessioni sulla ceramica, sul distretto, sulla politica locale e nazionale e su Milan e Inter. E poi di rito la tua visita da me e in studio per gli auguri natalizi e lo scambio di presenti gastronomici con l’immancabile dono tuo della trota salmonata del Friuli che caratterizzava da oltre vent’anni l’antipasto del pranzo di Natale a casa nostra...".

Alboni ha fatto tanto per il territorio: negli anni di impresa, il marchio Majorca è stato legato inoltre a sponsorizzazioni in campo sportivo dal basket Scandiano del patron Luciano Regnani al rugby Reggio di Giorgio Bergonzi. Per sua volontà i funerali di Nando si svolgeranno in forma strettamente privata.