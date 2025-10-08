Addio a Nardini, pioniere turistico del Cerreto

È mancato all’affetto dei suoi cari a seguito di una malattia, l’albergatore di Cerreto Laghi Bruno Nardini di 89 anni, ne danno il doloroso annuncio la moglie, i figli, e tutti i cari.

Originario del comune di Fivizzano (Massa, appena al di là del passo), è stato un pioniere che, assieme a molti suoi concittadini, ha contribuito alla nascita e alla crescita della stazione turistica di Cerreto Laghi. Da una località deserta quale era fino agli anni ‘50, il Cerreto ha cominciato a crescere negli anni ‘60 grazie al lavoro e alla lungimiranza di operatori come Nardini che si sono impegnati, senza badare alle fatiche, nella realizzazione di alberghi condomini, impianti sportivi ed esercizi di ogni genere facendo di Cerreto Laghi il centro turistico più ricercato dell’alto Appennino reggiano. Bruno Nardini ha dato il suo contributo di operatore turistico realizzando l’Albergo degli Sciatori che ha gestito assieme alla moglie fino a pochi anni fa.

Oggi i figli, che hanno messo le radici a Cerreto Laghi, proseguono l’attività dei genitori: la figlia Maura prosegue con il Bar degli Sciatori e il figlio Ferrando l’Albergo Cristallo in una posizione dominante il panorama del lago Cerrretano. Questo è il ricordo di Cristina Zampolini dell’Agenzia Immobiliare cerretana: "Con la scomparsa di Bruno Nardini se ne va un pezzo importante della nostra memoria collettiva, ma il suo esempio e la sua ospitalità restano, scolpiti nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Ricordo con affetto non solo l’uomo che ha lasciato un’impronta profonda nella storia del Cerreto, ma anche l’amico di famiglia, legato da un rapporto sincero e duraturo al mio papà Adelmo, scomparso ormai quattro anni fa, insieme hanno lavorato per il Cerreto. Bruno Nardini, una delle figure storiche di Cerreto Laghi, che con intelligenza, passione e instancabile spirito di iniziativa ha contribuito, assieme a mio padre Adelmo e ad altri pionieri, a far nascere e crescere la località che oggi tutti conosciamo.

Bruno è stato un lavoratore instancabile, un uomo dal cuore grande, sempre pronto ad accogliere chiunque nel suo bar-ristorante senza guardare titoli o appartenenze. Commercianti, operai, medici, avvocati: tutti trovavano posto e calore nel suo locale, gestito con passione insieme alla moglie Edda. Edda e Bruno sono stati per anni un punto di riferimento per residenti e turisti, capaci di offrire un pasto caldo anche fuori orario sempre con generosità". Il rito funebre avrà luogo oggi pomeriggio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Comano. Al termine della funzione funebre il feretro proseguirà per il cimitero locale per la tumulazione.

Settimo Baisi