Addio a Nello Salsapariglia, la Motor Valley è in lutto

Bagnolo (Reggio Emilia), 8 giugno 2023 - Lutto nel mondo dei motori e della storia dalla Motor valley per la scomparsa del cavalier Nello Salsapariglia, 96 anni, avvenuta ieri nella sua abitazione di Bagnolo. Era conosciuto per la sua grande collezione di motori, un Museo allestito a Bagnolo, meta di visita di appassionati e curiosi, anche dall’estero. Era stato dirigente all’Emak, poi fondatore della Collezione che porta il suo nome, nel 2008, nella sede di via Lazzaretti a Pieve Rossa. Raccoglieva ferri vecchi e motori per portarli al restauro. Da giovanissimo aveva manifestato la sua passione per la meccanica. Andò a lavorare in una torneria che forniva pezzi alle Officine Reggiane. Poi l’apertura della azienda Lesa, in via Adua a Reggio, poi inglobata dalla Emak, società di cui divenne dirigente, fino al trasferimento a Bagnolo per avviare un’impresa per la produzione di motoseghe. Intanto cresceva la sua collezione di pezzi storici e spesso unici, a cui aggiungeva non solo motori ma anche grammofoni, fonografi e radio, armi risalenti all’Ottocento. Il pioniere della meccanica lascia nel lutto i figli Marzia e Ivano, i nipoti e alrti parenti. Domani, venerdì, dalle 9,30 alle 12 la camera ardente è allestita nella sala della Collezione Salsapariglia. Nel pomeriggio, alle 14,30, i funerali nella chiesa di Bagnolo. Anche il sindaco Gianluca Paoli, a nome della comunità locale, ha voluto manifestare cordoglio, descrivendo Nello Salsapariglia come un imprenditore che non si era mai distaccato dalle sue radici, come una persona che amava davvero il suo paese.