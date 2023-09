Addio a Nicole: "La sua forza sempre con noi"

Grande dolore ha suscitato nel comprensorio ceramico la notizia della prematura morte, a soli 35 anni, di Nicole Marzella, mamma di una bambina di tre anni.

Nicole si è spenta ieri a causa di una grave malattia. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione a Casalgrande Alto dove la 35enne abitava da circa due anni assieme alla sua famiglia. La ragazza nel passato aveva vissuto a Sassuolo. La giovane mamma aveva lavorato come impiegata nel settore dell’abbigliamento. "La sua forza – dice il marito Daniele – sarà sempre con noi: Nicole era molto determinata". La 35enne lascia nel lutto il marito Daniele, la figlia Aurora, il papà Sandro, la mamma Antonella, il fratello Christian, la sorella Hilary; i suoceri Michele e Dina, il cognato Lucio con Francesca, gli amici e gli altri parenti.

La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Scandiano per l’estremo addio. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio partendo in auto, alle 15, dalle camere ardenti del nosocomio scandianese per raggiungere poi la chiesa parrocchiale della Santissima Consolata a Sassuolo dove, alle 15.30, sarà celebrata la funzione religiosa funebre.

Il feretro, terminato il rito di commiato, sarà successivamente accompagnato in forma privata per la cremazione. Tante le attestazioni di vicinanza e cordoglio che sono arrivate alla famiglia della 35enne che chiede non fiori, ma eventuali offerte da devolvere a favore dell’associazione Angela Serra.

Molti i messaggi di condoglianze per i suoi famigliari pubblicati anche su Facebook.

m. b.