Addio a Nicoletta Zecchi. Vinta dal male a 55 anni

"La vita le ha riservato tanti ostacoli e problemi, ma lei ha sempre affrontato le avversità con grande coraggio, gentilezza, sorriso e dolcezza". È uno dei tantissimi ricordi che si raccolgono in queste ore, alla notizia della scomparsa di Nicoletta Zecchi, per tutti "Nico", vinta da malattia a soli 55 anni di età. Abitava a Pieve di Guastalla ed era un personaggio conosciuto e stimato da tutti. Nicoletta aveva lavorato a lungo all’ex Banca Reggiana (ora EmilBanca), facendo apprezzare anche dal punto di vista professionale. Ma era nella "socialità" che aveva sempre manifestato il suo straordinario carattere: sempre sorridente e cordiale, partecipe a feste, a eventi in compagnia, con i suoi tanti amici.

Da qualche tempo le sue condizioni di salute erano andate peggiorando. Ma Nico aveva sempre continuato a uscire in compagnia, a frequentare luoghi di ritrovo, sempre con quell’ottimismo che l’aveva caratterizzata per tutta la sua vita. Lascia nel lutto il fratello Giorgio con Grazia, i nipoti Mauro e Paolo, altri parenti e moltissimi amici. I funerali, affidati all’agenzia Pederzoli e Veronesi, si svolgono domani alle 9,30 dall’ospedale di Guastalla per la basilica di Pieve e il cimitero di viale Cappuccini. Eventuali offerte possono essere destinate a opere di bene. Un particolare ringraziamento è stato rivolto dai familiari alla dottoressa Valeria Artoni, al personale dell’Hospice e dei reparti di Medicina dell’ospedale della Bassa. Moltissimi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti giunti ai familiari ma anche diffusi sui canali social.

Antonio Lecci