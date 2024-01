Addio a Panciroli. Fondò il Moto club. Scandiano

Vasto cordoglio ha suscitato nell’ ambiente sportivo e dei motori la morte di Luciano Panciroli, avvenuta all’età di 81 anni. Panciroli era molto conosciuto e stimato in paese per aver fondato cinquanta anni fa il sodalizio del Moto Club Scandiano con sede in viale XXV Aprile, sotto i locali dell’ Ente Fiera.

Luciano Panciroli era un appassionato di motori capace di scoprire talenti come Guido Maletti e Gigi Algeri, che poi parteciparono a diverse edizioni in moto della nota competizione della Parigi-Dakar. Piangono la sua scomparsa la moglie Maria Candido, la sorella Maria Pia e diversi nipoti. I funerali di Luciano Panciroli si svolgeranno a cura delle Onoranze Anceschi domani pomeriggio muovendo alle 14.30 dall’obitorio dell’ospedale Magati per la chiesa parrocchiale del centro.

Nella giornata di oggi , sarà possibile fare una visita alla camera ardente aperta dalle 8 alle 20.

gi. fi.