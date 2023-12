Addio a Paola Morani

Era nata a Reggio 86 anni fa: era molto conosciuta in paese soprattutto per quelle sue mani ‘magiche’ all’uncinetto, con cui ha creato fino all’ultimo. Insieme al marito Fausto Franzoni aveva gestito per anni il maglificio a Cadelbosco Sopra. Si è spenta ieri, a seguito di una malattia Paola Morani che aveva dedicato la vita alla famiglia. Dall’unione col marito erano nati i due amati figli, Silvia e Stefano, scomparso qualche anno fa e, nonostante amasse il proprio lavoro tra maglieria e uncinetto si era dedicata totalmente ai figli e ai nipoti. Morani era soprattutto, infatti, una premurosa mamma e nonna degli adorati nipoti Greta e Federico (nella foto insieme a lei). "Abbiamo trovato il tuo libro, nonna, quello che scrivevi da anni dedicato a tuo marito e a Stefano – afferma Greta. All’interno ci hai lasciato un messaggio: guardate il cielo, datemi la buonanotte e io vi troverò". Questa sera, alle 17,30 sarà celebrato il rosario nella camera ardente delle onoranze funebri Reverberi di via Terezin a Reggio.