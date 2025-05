Addio a Paolina, storica attivista . Filef a Parigi

Lutto a Rolo per la scomparsa di Paolina Lorenzini Belluti, storica attivista della Filef e della Fratellanza Reggiana a Parigi. Aveva 93 anni. Domattina alle 10,30 è fissato l’addio al cimitero di Rolo, il paese d’origine e in cui era tornata a vivere dopo 26 anni di lavoro in Francia. Lascia nel lutto i figli Luisa, Franca, Luigi e altri parenti. La Filef ha espresso cordoglio per questa perdita. Paolina Lorenzini era nata a Rolo da una famiglia di braccianti. Inizia a lavorare a 14 anni come camiciaia a domicilio per una ditta di Carpi e come mondina in risaia. Nel dopoguerra attiva nell’Unione Donne Italiane, nella Federazione giovanile comunista e nel Pci. Nel 1954 sposa Sergio Belluti, allora 27enne, figlio di mezzadri residenti a Novi di Modena. A causa delle difficili condizioni economiche, la famiglia si trasferisce in Francia per lavorare, dove Paolina iniziò a collaborare con l’associazione Fratellanza reggiana. Divenuti adulti i figli e raggiunta l’età della pensione, Paolina e Sergio decidono di ritornare a Rolo, rientrando in paese giorno di Capodanno del 1991. Negli anni successivi avevano sempre mantenuto i rapporti con Filef Reggio Emilia e con la Fratellanza Reggiana. Sulla storia di Paolina, Filef ha realizzato un video che fu presentato a Rolo dieci anni fa, nel corso di un omaggio che l’amministrazione comunale volle dedicarle.

a.le.