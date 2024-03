Addio a ’Pier’, ex assessore e tra i fondatori dell’osservatorio astronomico

Vasto cordoglio per la scomparsa di Pieraldo Pantaleoni, detto Pier, di Castelnovo Sotto. Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali in paese. Aveva 80 anni ed era stato pure assessore comunale alla scuola tra le metà degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. Era stato tra i promotori, fondatori e tecnici dell’Osservatorio Astronomico di Castelnovo Sotto. Aveva sempre profuso grande impegno nella politica come organizzatore alle feste dell’Unità a vari livelli. Partecipò alla definizione e costruzione del Circolo Ricreativo Castelnovese, poi all’Associazione culturale della sinistra Castelnovese. Collaborava con la Fondazione Coopsette. "Ci stringiamo al dolore della moglie e del figlio – le parole del sindaco Francesco Monica – in questo momento di dolore. Pantaleoni era una persona preziosa per la nostra comunità a cui ha dato tanto, soprattutto in termini di impegno". Viene ricordato anche dall’Associazione Reggiana di Astronomia: "Pier è stato tra i protagonisti non solo della nascita, ma dell’intera storia della nostra associazione. C’era un problema? Istintivamente se ne parlava con Pier. La sua assenza peserà soprattutto dal lato umano. Sempre presente in ogni occasione, la sua natura allegra, la disponibilità, la sua voglia di mettersi in gioco nonostante il passare degli anni, saranno per noi una mancanza incolmabile".