Addio a Pier Luigi Bertini

Scomparso a seguito malattia all’età di 86 anni Pier Luigi Bertini, residente a Vetto. Ne danno il doloroso annuncio la moglie Lella, le figlie Alessandra e Monica, i nipoti Eleonora e Federico, la sorella Zelfa, cognata e cognato, parenti ed amici della famiglia. Questa mattina si svolgeranno i funerali con partenza alle ore 9,30 dalla Rsa ‘I Ronchi’ di Castelnovo Monti per la chiesa parrocchiale di Vetto. Al termine della funzione, il feretro proseguirà per il cimitero. Molti ieri sera hanno partecipato al rosario di suffragio. Bertini ha vissuto fin da giovane a Vetto lavorando sempre come ufficiale dell’anagrafe nel Comune

s. b.