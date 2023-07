Addio a Pierina e Tranquilla a Bassa: 103enni salutano Reggiana

Tra oggi e domani viene dato l’addio a due donne che hanno vissuto a lungo, entrambe nate 103 anni fa, residenti nella Bassa Reggiana. Un addio a due tra le donne più longeve del territorio della Pianura reggiana. Domani alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di Fabbrico i funerali di Pierina Marastoni (foto), vedova di Virgilio Rovatti, legato alla omonima azienda di pompe, con sede in paese. Lascia i figli Olga e Andrea, nipoti, pronipoti, altri parenti. Dopo la messa il feretro sarà trasferito al cimitero di Fabbrico per la tumulazione nella tomba di famiglia. Oggi alle 19,30 la recita del rosario in chiesa. La camera ardente è aperta oggi dalle 15 alle 19 nell’abitazione di via Bedollo. Eventuali offerte alla chiesa Santa Maria Assunta di Fabbrico. Alla stessa età di 103 anni è deceduta Tranquilla Martinelli, detta Nina, vedova Azzoni.

Lascia i figli Elvo, Armando ed Elsa, nipoti, pronipoti e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Cabassi, si svolgono oggi alle 16,45 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Correggio per la cappella del cimitero di Campagnola per la benedizione e, infine, la tumulazione.