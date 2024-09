Addio a Pietro Cani, storico infermiere del Sant’Anna

E’ mancato all’affetto dei suoi cari lunedì, Pietro Cani di Castelnovo: aveva 96 anni. Lascia i figli Giorgio, Maurizio e Tiziana, le nuore, il genero, gli amati nipoti, i cognati. Dopo il rosario di ieri alla Casa Funeraria Mammi, dove è stata allestita la camera ardente, stamane i funerali nella chiesa della Pieve. Pietro, arrivato a Castelnovo da ragazzo, fu uno dei primi giovani a entrare all’ospedale di Castelnovo quando ancora apparteneva alla famiglia Marconi ed era gestito dalle suore. Benvoluto dal professore Pasquale Marconi, Pietro ha studiato da infermiere a Milano, per poi inserirsi nel team del Sant’Anna, allora aperto a tutti per la cura di qualsiasi malattia e intervento chirurgico. Per tanti anni Pietro è stato l’infermiere, conosciuto e stimato da tutti: la sua bonaria presenza era di conforto per ammalati e parenti. Ha dedicato la vita alla famiglia e al lavoro, da pensionato si dilettava a organizzare le vacanze estive per gli anziani di Castelnovo, solitamente al mare in Romagna ma anche in Grecia e Tunisia.

Settimo Baisi