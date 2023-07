Addio a Pietro Ugoletti, si ferma il Montagna

In lutto la montagna, sorpresa ieri mattina dalla tremenda notizia dell’improvvisa morte di Pietro Ugoletti, di soli 49 anni.

È stato trovato morto nel suo letto dalla mamma Elena la quale, vedendo che tardava ad alzarsi per andare, come ogni giorno al lavoro, si è recata in camera per svegliarlo e ha avuto la drammatica sorpresa: si è trovata in preda alla disperazione e a nulla sono serviti i soccorsi sanitari del 118, il medico ha solo potuto constatare il decesso per arresto cardiaco.

Increduli i colleghi di lavoro che ieri mattina hanno atteso invano il suo arrivo in ufficio alla Cofar di Felina dove Pietro Ugoletti, direttore commerciale, arrivava puntualmente ogni giorno in macchina da Collagna dove abitava con la madre.

La salma di Pietro Ugoletti è stata trasferito presso la Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 151 a Castelnovo Monti dove è stata allestita la camera ardente aperta alle visite tutti i giorni dalle 8 alle 18,30. Questa sera alle 20,30 in molti parteciperanno per un saluto alla recita di un rosario di suffragio presso la chiesa parrocchiale di Collagna. Il geometra Pietro Ugoletti, nato il 22 aprile 1974, aveva compiuto 49 anni poco più di due mesi fa e, fatalità, se n’è andato a soli 50 giorni dalla morte del padre Enzo, deceduto per malattia a 75 anni.

Una sequenza di lutti che addolora non solo i familiari, ma tutta la comunità di Ventasso e dell’intera montagna per la grave perdita di un giovane, da sempre impegnato nel lavoro e nel volontariato a sostegno delle iniziative che rendono vivo il paese. Il geometra Ugoletti, appena conseguito il diploma all’Istituto Cattaneo di Castelnovo Monti ha cominciato a lavorare facendo varie esperienze senza mmai allontanarsi dall’Appennino. Assunto il 17 aprile 2000 presso la Cofar Srl, un’azienda con sede a Felina di Castelnovo Monti che opera nel territorio montano e che oggi conta una quarantina di dipendenti, il geometra Ugoletti si è subito fatto apprezzare per il suo impegno e professionalità e, in quanto responsabile del settore commerciale, era entrato nello staff dirigenziale dell’azienda ottenendo ottimi risultati nell’ambito del lavoro attraverso innovazioni e aggiornamenti.

Con l’inattesa morte di Pietro Ugoletti si preannuncia un weekend di dolore dove tutto improvvisamente si ferma in segno di lutto: rinviata a domani sera la partita del Torneo della Montagna, Castelnovo-Collagna in programma ieri sera, decisione presa in segno di rispetto per Pietro, attivo collaboratore e sostenitore dell’Os Collagna, ma anche per il fratello Ettore anche lui impegnato nello sport, responsabile e coordinatore dei giovanissimi. Rinviata in segno di lutto, a a data da destinarsi, anche la festa dei giovani al circolo di Acquabona inizialmente in programma per questa sera.

I funerali avranno luogo domani mattina con partenza alle 10,30 dalla Casa Funeraria Mammi per la chiesa parrocchiale di Collagna dove alle 11,15 verrà celebrata la Santa Messa. Al termine del rito funebre il feretro di Pietro Ugoletti lascerà il paese per raggiungere l’Ara di cremazione. Per volontà dei familiari, che ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno al loro dolore, niente fiori ma eventuali offerte alla Croce Verde Alto Appennino alla quale anche Pietro ha prestato la preziosa opera di volontario.

Pietro Ugoletti lascia la mamma Elena, la compagna Simona, il fratello Luca con Serena e il nipote Tommaso, zii e cugini, parenti e tantissimi amici.

Settimo Baisi