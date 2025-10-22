Addio a Rabotti, maestro della poesia dialettale

Si è spento a novant’anni Savino Rabotti. Originario dell’Appennino reggiano, per la precisione di Castellaro di Vetto, era da decenni un sassolese d’adozione. E a questa commistione territoriale Savino ha dedicato la sua passione di ricercatore, autore, poeta. Nel senso che si è speso per sottrarre all’oblio le radici culturali di una Emilia contadina progressivamente stravolta (se non addirittura sfigurata, eh) dalla industrializzazione coatta. L’amore per il passato non si traduceva però, nel lavoro nobile di Rabotti, in una negazione preconcetta del presente. Anzi, nelle sue righe sempre si coglie lo sforzo tenace di conciliare ieri e oggi, con uno sguardo speranzoso sul domani.

Raccontava lui stesso, con una mitezza figlia della buona educazione: "Oltre alla poesia, in italiano e in dialetto, mi interesso a tutto ciò che riguarda i luoghi dove sono nato, sia la loro storia che la loro cultura. Per questo raccolgo ogni testo che riguardi la civiltà contadina (proverbi, strofette per giochi, satire, preghiere, filastrocche, canti). Finché le forze fisiche ce lo hanno permesso abbiamo organizzato a Castellaro una rassegna di poesia dialettale che abbiamo portato avanti per tredici edizioni". Padre del nostro collega Doriano, nella sua semplicità Savino aveva un rapporto felice con la narrazione. I libri sono stati per lui un lungo filo di Arianna: gli servivano, letti o da scrivere, per dare un significato al labirinto dell’esistenza. In fondo e per sua fortuna, non aveva mai dimenticato gli studi in Filosofia propedeutica a Firenze con due grandi maestri come David Maria Turoldo e Dino Pieraccioni. Soprattutto, era una persona alla quale è stato bello voler bene. Mi ha onorato della sua amicizia. Gliene sono grato.

Leo Turrini

"Io se c’è da imparare, ci sono. Mi hai detto questa frase dal tuo letto di ospedale, e avevi già passato la boa dei novanta. C’è tutta la tua forza, tutto il tuo segreto in quelle parole. Vedessi il pieno che hai lasciato, papà".

Con un commovente post Doriano, il figlio di Savino Rabotti, ha salutato il padre. Al suo dolore e a quello dei familiari ci stringiamo anche noi colleghi. L’ultimo saluto oggi alle 15,15 nella chiesa di Santo Stefano di Vetto.