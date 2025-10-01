Addio a Raffaele Piccirilli. Sommelier e ‘Re’ dell’aceto

Ha portato la tradizione culinaria a livelli stellati e ha fatto conoscere internazionalmente l’Aceto Balsamico di Reggio. Ora il mondo della ristorazione e della sommellerie italiana lo piange: si è spento a 86 anni Raffaele Quirino Piccirilli, per tutti ’Picci’. Nel suo Atelier Gastronomico hanno trovato ospitalità figure di primo piano della politica e della cultura: dal presidente del Consiglio Francesco Cossiga all’ambasciatore russo, dall’astronauta Valentina Tereshkova a Nilde Iotti, fino al regista Michelangelo Antonioni, al divino Rudolf Nureyev, a Roberto Benigni, i Pooh e Roberto Vecchioni. Creativo, appassionato e poliedrico, ha lasciato un segno profondo in tutto ciò che ha affrontato con passione. Originario dell’Abruzzo, dopo gli studi e l’apprendistato in una sartoria teatrale a Roma si trasferì in Svizzera, dove ottenne il diploma da stilista a Zurigo. Lì conobbe la sarta reggiana Anna Cadoppi, che sposò e con la quale si stabilì a Cavriago. In Emilia lavorò per aziende di moda come Mariella Burani.

Dal matrimonio nacquero Marco, oggi alla guida dell’Acetaia di famiglia, e Barbara, cooperatrice ed ex assessore a Cavriago, moglie di Federico Amico. Picci negli anni Settanta assecondò sempre più la sua vocazione per la cucina e il vino. Organizzava ogni anno un grande pranzo a base di funghi porcini per oltre cento appassionati, gestì lo stand della birra e il ristorante di pesce alla Festa de l’Unità della Gorganza, e forte di queste esperienze aprì il ristorante di via XX Settembre a Cavriago, presto punto di riferimento per i gourmet. Fu tra i primi a valorizzare il Balsamico tradizionale nei suoi piatti. Nel 1988 conquistò la sua prima Stella Michelin, quando in Italia il punto di riferimento era Gualtiero Marchesi, mantenendola fino al 2009. Tra le iniziative più curiose, il vagone ferroviario ’Picci in Gorganza’ in cui proponeva alta cucina a prezzi popolari.

Parallelamente aprì l’Acetaia Picci, in un edificio del XVII secolo, che oggi conta oltre mille botti ed è divenuta meta di visitatori da ogni parte del mondo. Ieri vi era in visita una troupe di Mela Verde accompagnati dal campione Giuliano Razzoli. Piccirillo, sommelier dal 1979-80, legò il suo nome in modo indissolubile all’Associazione Italiana Sommelier: presidente di delegazione a Reggio, poi regionale dell’Emilia e consigliere nazionale. Operò anche come commissario speciale in Sicilia e Lombardia, contribuendo a rafforzare le delegazioni locali. Con la sua autorevolezza formò generazioni di sommelier, trasmettendo rigore, passione e i valori dell’associazione. I funerali si sono svolti in forma privata. La salma indossava la cravatta AIS e il tastevin, simboli della sua vita professionale; le sue ceneri saranno sparse in Abruzzo. Ais Emilia lo ha ricordato come "un grande uomo che ha fatto la storia dell’associazione, con costanza, dedizione e professionalità profuse alla valorizzazione della figura del sommelier". Figura carismatica e innovativa, Picci ha saputo coniugare eleganza, cultura del vino e della tavola, tradizione familiare e apertura internazionale. La sua eredità rimane nei ricordi di chi lo ha conosciuto e ha goduto della sua ospitalità squisita, nei sommelier che ha formato e nell’acetaia che porta il suo nome.

