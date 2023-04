Addio a Reggiani, aveva 82 anni Gestì la pizzeria Da Giuseppe

Profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Reggiani (foto), 82 anni, conosciuto per la lunga attività di gestione del ristorante pizzeria Da Giuseppe, in via Saccani a Cadelbosco Sopra, ora diventato "La Perla". Reggiani aveva gestito il locale pubblico, frequentato da molti cittadini del paese e non solo, tra gli anni Settanta e l’inizio degli anni Novanta. Lascia le figlie Monica e Milena, il figlio Mauro, i nipoti Davide, Francesca e Giorgia, la sorella Rita e altri parenti. La camera ardente è stata allestita al cimitero di Coviolo.

I funerali, affidati all’agenzia Tedeschi, si svolgono oggi alle 15 alla chiesa parrocchiale San Celestino a Cadelbosco Sopra. La salma sarà poi tumulata al cimitero di Villa Argine. I familiari hanno voluto ringraziare pubblicamente i medici Olivo e Braglia, medici e infermieri del servizio domiciliare "per la loro professionalità e umanità". E i commercianti delle "Vetrine del Fojonco", attraverso il presidente Oriano Sacchetti, hanno voluto esprimere condoglianze ai familiari di Reggiani, "storico ristoratore e pizzaiolo del nostro paese".