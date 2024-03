Addio a Regnani, stamattina i funerali

Si svolgeranno questa mattina alle 9,30 nella chiesa dei frati cappuccini, i funerali di Franco Regnani, deceduto all’età di 80 anni. Regnani era un volto molto noto a Scandiano per il suo impiego all’ufficio esattoria della vecchia Cassa di Risparmio, in centro storico. Franco era un grande appassionato e cultore di aceto balsamico tradizionale, uno dei membri storici della confraternita dell’Abt. Lo piangono la moglie Nicoletta Montanari, i figli Federica e Fabrizio, il genero Roberto, la nuora Elisa, i nipoti Martina, Lorenzo, Fabio e Cristian, la sorella Flavia, il fratello Fausto. Dopo la messa in convento, si proseguirà per il cimitero di Spezzano, nel comune di Fiorano Modenese.

