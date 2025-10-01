Addio a Renato ‘Giuboun’ Compagni. Stimato volontario della Croce Rossa

Croce Rossa di Scandiano in lutto per la notizia della morte del volontario Renato Compagni. Aveva 85 anni. Renato, noto con il soprannome di ‘Giuboun’, viveva a Casalgrande. Nel passato, per tanti anni, aveva gestito un’azienda agricola a Chiozza. "Renato – ricorda la cognata Anna – era una persona disponibile e socievole. Grande appassionato di ballo liscio, ha dedicato la sua vita al lavoro e al volontariato in Croce Rossa, svolto fino allo scorso anno. Ha operato sull’ambulanza per le emergenze e in seguito era attivo nei servizi ordinari per i trasporti. Tantissime persone hanno già raggiunto la camera ardente per l’ultimo saluto a Renato". Il decesso è avvenuto all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio.

"Nel giorno (lunedì 29 settembre, ndr) della presentazione del nuovo corso – dicono dalla Croce Rossa scandianese – piangiamo il nostro amico e collega Renato Compagni. Volontario dal lontano 1977, è stato mentore di intere generazioni di volontari: non ha mai mancato un servizio e nel mentre non mancava di raccontare le sue avventure con uno spirito di allegria, a volte sopra le righe, strappando sorrisi a chiunque". Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social in ricordo di Renato. Lascia la moglie Cristina Landi. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio partendo alle 14.30 dalle camere ardenti dell’ospedale di Scandiano per il parcheggio della Croce Rossa di Scandiano: dopo una breve sosta il corteo funebre proseguirà per l’abitazione del defunto a Casalgrande in via Karl Max. Alle 15.15 la salma sarà poi trasferita al cimitero nuovo di Coviolo in attesa della successiva cremazione. Sono stati chiesti non fiori, ma offerte da devolvere a favore della Croce Rossa scandianese. Tanti amici e volontari della Croce Rossa oggi parteciperanno ai funerali.

Matteo Barca