Addio a Rinaldini, grande protagonista dell'Acetaia della Rocca a Novellara

Lutto tra gli attivisti dell’Acetaia comunale di Novellara, con sede nella storica rocca gonzaghesca. A 82 anni di età è deceduto Renzo Rinaldini (foto). Abitava a Reggio, ma era molto conosciuto nella Bassa per l’attività svolta come volontario all’Acetaia novellarese. "Se Novellara ha una bellissima acetaia, curata e frequentata da molti visitatori, lo deve soprattutto ai volontari che se ne occupano, mettendoci sapienza, passione e dedizione. Ci ha lasciati Renzo Rinaldini, una delle colonne della nostra splendida acetaia. Vorrei esprimere la mia vicinanza alla famiglia e la riconoscenza per tutto il tempo donato alla nostra comunità", le parole del sindaco Elena Carletti.

Rinaldini lascia la moglie Graziella, la figlia Rita con Andrea, il fratello Villiam, nipoti e altri parenti. Ieri mattina i funerali dalla Casa funeraria della Croce verde di Reggio per il cimitero di Cavazzoli. Eventuali offerte al CoRe, reparto di Onco-ematologia. Messaggi di cordoglio anche dalla Confraternita dell’aceto balsamico.