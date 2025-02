Addio a Roberto Dallari, il fornaio-allenatore

Un clima di grande dolore ha invaso ieri le comunità dell’Appennino alla notizia della prematura scomparsa di Roberto Dallari, storico fornaio di Valestra di Carpineti, ma anche amato allenatore di squadre giovanili di calcio. I ragazzi affettuosamente lo chiamavano ‘Forno’ e con questo soprannome Dallari era conosciuto in tutta la montagna. Aveva 70 anni ed è stato colpito un po’ di tempo fa da un improvviso malore. Dopo qualche flebile speranza di ripresa, mercoledì il cuore di Roberto Dallari ha cessato di battere. Ultimo suo gesto di generosità: la donazione degli organi per dare speranza ad altre persone.

Roberto lascia il figlio Andrea, i fratelli Walter, Mauro, Alessandro. Un bella famiglia molto conosciuta e stimata da tutti. Dopo che il fratello maggiore aveva scelto la professione di medico, Roberto, studente del liceo artistico Chierici, ha voluto continuare con gli altri congiunti l’attività di panificatore iniziata dal padre Domenico. Il panificio Dallari di Valestra, che dalla fondazione, negli anni ‘50, utilizza ancora lo stesso lievito madre, con Roberto ha avuto una notevole espansione e ha orientato le proprie vendite nel comprensorio ceramico e cittadino: il "pane di Valestra" è diventato famoso un po’ ovunque.

Da alcuni anni Roberto aveva lasciato al fratello più giovane Alessandro la conduzione del panificio e lui si era ritirato nello storico palazzo Manodori a Montelago; però si poteva incontrare in paese, intento ad allenare ragazzini al campo della parrocchia o in piscina. Lo sport, in particolare il calcio, è stato la sua grande passione. Con gli amici esaltava continuamente l’indispensabilità dello sport per vivere una vita sana nel fisico e nello spirito. Per tanti anni ha declinato questa suo trasporto sportivo allenando diverse squadre di calcio di ragazzini in vari paesi della montagna, dove oggi tutti lo ricordano con affetto. Ricordano alcuni ragazzi di allora: "Robby portava in giro il pane con la sua pandina bianca con la scritta ‘Forno Valestra’ dove dentro non mancava mai una rete coi palloni".

Ha sempre allenato i ragazzini di tutta la montagna e di tutte le categorie giovanili: pulcini, esordienti, allievi, da Valestra (dove fungeva da secondo papà dei ragazzini, nel mitico campo sportivo vicino alla chiesa) a Carpineti fino a Cavola e Castelnovo Monti, con esperienze anche fuori zona con squadre di Castellarano e Roteglia. "Era un allenatore di vecchio stampo, con preparazioni atletiche durissime. Ma era una persona adorabile, sempre scherzoso, sempre gioioso e con la battuta pronta".

La salma è esposta al Funeral Home Etera di Sassuolo, da dove domani alle 8,30 partirà il funerale per giungere alle 9 al cimitero di Valestra per l’ultimo saluto.

Settimo Baisi