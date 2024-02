Addio a Roberto Lini, fondatore della Foster. L’azienda resta chiusa nel giorno del funerale

Ha destato cordoglio anche nel Reggiano la notizia della scomparsa dell’ingegner Roberto Lini, 88 anni, imprenditore, fondatore della Foster di Brescello, nata all’inizio degli anni Settanta e specializzata in elettrodomestici per cucina e piani cottura. Ieri i funerali nella chiesa di Ponti sul Mincio, nel Mantovano, dove viveva. L’azienda brescellese è rimasta chiusa per lutto, per consentire ai dipendenti di partecipare ai funerali. Anche Unindustria Reggio, col presidente Roberta Anceschi, direzione e il consiglio, hanno espresso cordoglio e vicinanza al figlio Enrico, che da vent’anni è alla guida dell’azienda, ai familiari e ai dipendenti Foster. Già dalla nascita, l’azienda fondata da Lini ha sviluppato tecnologie moderne, puntando al risparmio energetico e collaborando spesso con le istituzioni locali per la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del paese della Bassa, tra cui le anfore romane che venivano usate per il galleggiamento degli edifici in caso di piena del fiume Po.